Vai na Fé: Theo transa com Érika e oferece dinheiro após o ato

Se tem uma pessoa que se revelou sem escrúpulos para conseguir o que deseja em “Vai na Fé”, da TV Globo, é Erika (Letícia Salles), principalmente quando ela resolve ajudar Anthony Verão (Orlando Caldeira) a publicar notícias de famosos, mas até os limites que ele tem, ela ultrapassa.

Com isso, ela não vem se importando com o fato de diversas mulheres terem denunciado Theo (Emilio Dantas) por [GATILHO] abuso sexual apenas por ter achado ele atraente, e faz questão de elogiar o crápula sempre que possível, ainda mais que ela vem cobrindo esse caso.

Flertando com o vilão sempre que possível, o empresário não perderá a chance de levar a atriz e dançarina para a cama após ela fotografá-lo com Ricardo (Heitor Martinez) no final da audiência, mas após passarem a noite juntos, ele oferecerá dinheiro a ela.

“O que é isso?”, perguntará ela, incrédula. “Reais. A moeda corrente no Brasil”, debochará o vilão. “Você tá achando que eu…”, reagirá Érika, furiosa com a atitude. “Tô achando que você pode precisar de condução”, afirmará Theo, desconversando.

Rafa entende errado o que Kate fala e prepara um ensaio fotográfico para ela. Lumiar chega ao Refúgio e é acolhida por Fábio. Fábio tenta ajudar Lui a desculpar Lumiar. Clara procura Helena. Kate conversa com Rafa sobre Theo. Vitinho acusa Stuart sobre os roubos de objetos da mansão. Rafa discute com Clara.

Sol consola Kate. Stuart inventa uma desculpa e todos ficam contra Vitinho. Rafa procura Theo. Dora tenta ajudar Lumiar. Theo leva Rafa ao bar de Orfeu. Sol é convidada para cantar em um programa de TV. Lumiar tenta conversar com Lui. Rafa liga embriagado para Kate e é manipulado por Theo.

“Vai Na Fé” é uma telenovela da TV Globo escrita por Rosane Svartman, com colaboração de Mário Viana, Renata Sofia, Fabrício Santiago e Sabrina Rosa, tem direção de Isabella Teixeira. Juh Almeida, Augusto Lana e Matheus Senra, com direção geral de Cristiano Marques e direção artística de Paulo Silvestrini.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: TV Globo/Divulgação e João Miguel Júnior/Montagem