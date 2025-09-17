Vale Tudo: André termina namoro com Aldeíde e sofre grave acidente

André (Breno Ferreira) viverá dias turbulentos em “Vale Tudo”, da Globo. Depois de descobrir que Aldeíde (Karine Teles) era sua patrocinadora secreta, ele decidirá terminar o namoro. No capítulo de quinta-feira, 18 de setembro, o rapaz se revoltará com a mentira e colocará fim à relação.

A revelação abalou não apenas o relacionamento, mas também a confiança do jovem, que optará por voltar a morar com os pais. Enquanto André se afasta, Consuêlo (Belize Pombal) ficará contente com o retorno do filho para casa. A secretária da TCA enxergará no rompimento uma chance de manter o herdeiro mais próximo da família.

No entanto, um contratempo transformará o destino do rapaz. Durante os treinos de hipismo, ele cairá do cavalo, torcerá o tornozelo e precisará receber atendimento médico. Consuêlo acompanhará o filho ao hospital e se surpreenderá ao encontrar Aldeíde no local. Esse reencontro aproximará novamente as duas.

Com o pé enfaixado, André anunciará que vai desistir do campeonato. A decisão trará frustração e tristeza, já que o hipismo sempre foi parte essencial de sua vida. Raquel (Taís Araújo) conversará com Consuêlo e contará sobre a situação de André.

Diante da dor do filho, a secretária passará a repensar sua postura e, pela primeira vez, apoiará o namoro com Aldeíde. Mais adiante, André surpreenderá a todos quando, já recuperado da lesão, decidir voltar a competir. A atitude reacenderá o entusiasmo da família e mudará o rumo da história do casal.

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, Aldeíde foi interpretada por Lilia Cabral. A personagem também retornou viúva ao Brasil após viver em Portugal. O romance com André (Marcello Novaes) não agradou Consuêlo (Rosane Gofman), que naquela época era apenas tia do rapaz. Apesar dos obstáculos, o casal superou as dificuldades e terminou feliz no último capítulo do folhetim.

Por Raphael Araujo

Foto: Globo/Fábio Rocha