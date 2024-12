Viola ‘fica louca’ após ser dopada por Mavi em Mania de Você

Viola (Gabz) passará por poucas e boas em “Mania de Você”, da TV Globo, principalmente a partir do capítulo 100, em que um acidente mudará completamente sua vida. Ela cairá de uma ribanceira ao sair sozinha na comunidade, sendo observada pelas câmeras de vigilância instaladas na região. Mavi (Chay Suede), que monitora a situação, então usará o momento para colocá-la em seu novo plano.

Ele resgatará a culinarista apenas para sequestrá-la em seguida. No cativeiro, localizado no mesmo bunker onde Mércia (Adriana Esteves) já foi mantida prisioneira, Mavi dará início a uma manipulação intensa. Ele administrará remédios psiquiátricos à ex-namorada, levando-a a confusão mental. As informções são do site Notícias da TV.

Sob os efeitos dos medicamentos, Viola acreditará nas histórias distorcidas do vilão. Mavi fará Viola crer que foi cruel com Luma e transformará Rudá (Nicolas Prattes) no vilão de sua vida. Manipulada, ela rejeitará o pescador quando ele tentar salvá-la do cativeiro. A atitude da moça deixará Rudá devastado, sem entender o que a levou a agir assim.

Ao mesmo tempo, o ativista enfrentará outra armadilha. Ele será acusado injustamente de matar Filipa (Joana de Verona), vítima de um novo esquema de Mavi. Antes dos acontecimentos relatados aqui, Viola romperá o noivado com Rudá pós ficar desiludida com a chegada da ex-namorada do ativista ao Brasil. As cenas prometem ir ao ar no fim de dezembro e início de janeiro.

Viola expulsa Luma da comunidade. Mavi exige que Volney se afaste do resort e da vida de Mércia. Rudá afirma a Viola que a comunidade precisa do dinheiro de Luma. Cristiano é agredido na prisão. Rodhes acolhe Luma. Hugo desabafa com Robson sobre seu casamento. Fátima rejeita as investidas de Gael. Leidi tem acesso ao celular de Marlete. Luma volta para casa.

