Volta por Cima: Descoberta chocante faz Violeta desconfiar de gravidez de Cacá

Uma simples foto trará à tona uma suspeita inesperada em “Volta por Cima”. No capítulo desta segunda-feira, 20 de janeiro, Violeta (Isabel Teixeira) encontra uma imagem comprometedora de seu falecido filho, Baixinho (Rodrigo García), com Cacá (Pri Helena).

A descoberta a levará a dividir a questão com Osmar (Milhem Cortaz), e os dois começarão a especular se o filho que Cacá está esperando pode ser, na verdade, neto de Violeta.

Intrigada com a fotografia, Violeta chama Osmar para conversar e mostra a imagem. “Osmar, me ajuda aqui, olha essa foto”, pede ela. Surpreso, ele questiona: “Está de sacanagem que o Baixinho e a Cacá se pegavam?”

A partir daí, Osmar sugere que o bebê de Cacá pode não ser de Jão (Fabrício Boliveira), mas sim do falecido Baixinho. “Se a Cacá teve um lance com o Baixinho, pouco antes dele bater as botas… Será que esse filho que ela está esperando não é teu neto, Violeta?”, indaga ele.

Violeta decide recontratar Cacá

Apesar de desconfiada, Violeta lembra que Cacá mencionou que o bebê seria fruto de um relacionamento com seu ex-namorado, agora envolvido com a sobrinha de Osmar. Ainda assim, ela opta por mantê-la por perto para esclarecer a verdade.

“Resolvi te dar uma segunda chance, garota. Quero que você volte a trabalhar pra mim. De agora em diante você vai ser minha segurança particular. Vai ficar grudada em mim”, declara a contraventora, demonstrando que a questão ainda promete movimentar a trama.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Globo