Volta Por Cima: Roxelle pressiona Chico com beijão no hospital

Roxelle (Isadora Cruz) continua a pressionar Chico (Amaury Lorenzo) mesmo em um momento delicado. O jornaleiro acompanha sua noiva Madá (Jéssica Ellen) no hospital, enquanto ela aguarda notícias do pai, Lindomar (MV Bill), que está em estado grave. No entanto, a loira, que é amante de Chico, não perde a oportunidade de provocá-lo.

Roxelle chega ao hospital e puxa Chico para um canto, aproveitando o momento para ameaçá-lo de forma insinuante. Ela beija o jornaleiro e sugere expor o caso deles à noiva dele:

“Imagina, se te tasco um beijão na frente da entojada que você chama de noiva? E se eu conto o que rola entre a gente, você vai logo fazer companhia pro pai dela, quer ver?” provoca Roxelle, em tom ameaçador.

,, com medo de que Madá descubra a traição. O clima de tensão cresce enquanto ele implora por um pouco de paz em um momento tão delicado.

Ela, no entanto, não se intimida com o desespero do amante. Ela continua a jogar com as palavras, deixando Chico ainda mais nervoso ao mencionar a saúde do sogro e o estado grave dele. Além disso, provoca sua noiva de maneira sarcástica, sem mostrar arrependimento.

“Tô acompanhando dona Neuza, que veio ver o Jão. Machucou pouco, ele. Já teu sogro, o estado é grave. Será que dou meu apoio pra filha? Sirvo outro cafezinho com sal pra ela?” diz Roxelle.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: (Reprodução/Globo)