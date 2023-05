Wanessa Camargo e Ana Paula Minerato realizam ‘encontro de milhões’

Durante esta semana, a apresentadora Ana Paula Minerato e Wanessa Camargo posaram juntos durante gravação do programa “Estação Band’, na Rádio Band FM, em São Paulo. O encontro de milhões aconteceu na noite de quarta-feira, 17 de maio.

A artista se divertiu ao lado da apresentadora, onde contou como conheceu seu grande amor, Dado Dolabella, ao gravar uma participação especial no programa de rádio. As gravações aconteceram nos estúdios da Band em São Paulo, e na ocasião, a cantora comentou sobre seu mais novo trabalho.

Wanessa tem cumprido agenda de promoção de seu novo disco, foi até o estúdio da Rádio Band FM para um bate-papo especial com os locutores da emissora, antes de entrar no ar e falar de seus novos projetos, tirando suas curiosidades em relação ao veículo de comunicação.

CHAMANDO POLÍCIA PARA CONTER OS FÃS

Um papo descontraído e revelador marcou a passagem de Wanessa no PodDelas, e a artista causou ao revelar uma história inusitada com fãs, que a pegaram de surpresa em um momento de folga, em família.

Ela lembrou um episódio em que a fazenda de seu pai, o cantor Zezé Di Camargo, foi invadida por um grupo de ãs eufóricos e ousados. Wanessa contou que ficou muito assustada com a situação: “Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente pensou que podia ser invasão, podia ser bandido… Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos”.

Mas a surpresas veio em seguida: “Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram ‘oi, com licença’. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa? Não sei”, disse.

A namorada de Dado Dolabella contou ainda que já chegou a brigar com fãs após alguns deles passarem dos limites: “Eu falo para eles: eu não gosto de fanatismo, isso me apavora. Então toda vez que começa a sair do ponto, isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, eu vou lá no particular e falo: ‘Você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que esteja perto de mim?’”, relatou a artista.

A cantora destacou que sua atitude teve bons resultados e sempre que pode, conversa com os fãs. “Chamei para essa conversa do autoconhecimento e hoje é uma relação equilibrada e verdadeira”, completou.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: Divulgação/BDR