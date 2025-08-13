Copa Serigy: Aracaju estreia contra São Cristóvão neste domingo

São Cristóvão será o primeiro adversário de Aracaju na abertura Copa Serigy de Futebol Amador. A partida entre as duas cidades envolve as categorias masculino e feminino; as meninas entram em campo às 8h e os meninos às 9h. O duelo ocorre neste domingo, dia 17, no estádio Adolfo Rollemberg, na zona oeste da capital. Os times de Aracaju têm apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, falou sobre o torneio e parabenizou a organização por dar espaço aos atletas amadores de Sergipe. “Em Aracaju, essa chance caiu como uma luva, pois chega em um momento que a gestão municipal acaba de implementar projetos sociais para o futebol feminino, então vejo a competição como um excelente oportunidade para colocarmos em prática toda nossa estrutura de incentivo as meninas, bem como os meninos”, disse.

O time masculino de Aracaju será representado por jogadores sub-20 do DelRey e o comando técnico fica a cargo de Marcelo dos Santos. O treino se intensificou nos últimos dias e o comandante está otimista por uma boa estreia dentro de casa.

“Nós tivemos a honra de recebermos o convite do secretário de Esportes, professor Aquiles Silveira, para representar o município de Aracaju com a equipe masculina do Esporte Clube Del Rey, na Copa Serigy. Os atletas têm no máximo 20 anos de idade, embora a competição permitisse a inscrição de jogadores mais velhos. Entretanto, optamos por manter a nossa base, até para privilegiar e dar uma nova chance aos atletas jovens da equipe”, falou o treinador.

No feminino, a treinadora será Gracielle Costa e a base da equipe é formada por atletas que jogaram na Universidade Tiradentes, Deportivo, Cotinguiba, DelRey e Confiança. Ela comentou sobre a expectativa do jogo inaugural contra a equipe de São Cristóvão. “Queremos aproveitar a oportunidade e convidar a todos os aracajuanos para levar energia positiva para a arquibancada. Trata-se de um campeonato muito importante e queremos o prestígio de todos na busca por uma boa estreia”, concluiu.

A Copa Serigy de Futebol Amador será disputada entre 16 de agosto e 19 de outubro, com jogos simultâneos aos finais de semana em diversas cidades sergipanas. São 31 municípios participantes, todos eles com equipes inscritas no masculino e feminino.

