CABO AMINTAS SOBRE ANA LÚCIA: OU SE TEM CERTEZA OU SE CALA

14/08/18 - 15:59:05

Caso Brejão: Vereador Cabo Amintas critica posicionamento da Deputada Ana Lucia e pede cautela nas investigações

O vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para falar sobre os desdobramentos da tragédia que aconteceu durante uma festa tradicional de Brejo Grande, no último domingo, 12.

A tragédia a que se refere o vereador aconteceu durante um tumulto provocado por causa de uma briga no Povoado Brejão, município de Brejo Grande. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar de Sergipe, algumas pessoas foram detidas e durante as prisões um jovem teria discutido com um policial militar para tentar soltar um amigo.

Ainda segundo a PM, eles entraram em luta corporal, e o jovem acabou sendo baleado ao tentar pegar a arma do militar. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cabo Amintas criticou a fala da deputada Ana Lúcia, que, em nota, chegou a afirmar que o tiro dado pelo policial não foi perdido, mas sim, intencional.

“Com todo respeito que tenho a deputada Ana Lúcia, estou vendo que depois de ser professora e deputada, ela virou delegada de polícia, promotora de justiça e juíza. Ela acusou e condenou o policial numa nota em que ela, inclusive, usa a palavra ‘acho’. Não se acha com a vida dos outros. Ou se tem certeza, ou se cala”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que é muito fácil falar e condenar atitudes dos policiais vivendo uma realidade muito diferente da que eles vivem. Amintas, militar da reserva, ainda salientou que os policiais lidam com pressão, baixo efetivo, além de condições precárias de trabalho.

“O policial estava ali sozinho, acuado. Nem sei quem é esse policial mas já passei por situações assim muitas vezes. A diferença é que na capital o reforço chega mais rápido, no interior os policiais estão abandonados!”, disparou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar