Continuam abertas inscrições para cursos técnicos em Aracaju e em Poço Redondo

14/08/18 - 15:18:45

O Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, em Aracaju, está com as inscrições abertas para os cursos técnicos em Serviços de Condomínio, Serviços de Restaurante e Bar, Redes de Computadores, na forma subsequente (ensino médio concluído). As inscrições vão até o dia 17 de agosto, devendo ser feitas na sede da unidade de ensino, situada na rua Laranjeiras, nº 1919, no horário das 8h às 21h.

Para se inscrever, o candidato deverá levar original e fotocópia de carteira de identidade e Histórico de Ensino Médio concluído, constando a média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. Ao todo, serão ofertadas 360 vagas, distribuídas nos três cursos.

O resultado será divulgado no dia 20 de agosto, e as matrículas deverão ser feitas no período de 21 a 24 de agosto, levando o Histórico de Conclusão do Ensino Médio, duas fotografias 3×4, fotocópia da Carteira de Identidade e CPF, fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação (para maiores de 18 anos), fotocópia do Certificado de Reservista (para o sexo masculino) e fotocópia do comprovante de residência. O início das aulas está previsto para o dia 3 de setembro.

Instituto Rui Barbosa

No Instituto Rui Barbosa, localizado na rua Laranjeiras s/nº, bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, também próximo ao Centro Profissionalizante José Figueiredo Barreto, 100 vagas estão disponíveis, 30 das quais são para o curso técnico em Multimeios Didáticos e 70 para o curso técnico em Secretaria Escolar.

As inscrições podem ser feitas na secretaria da unidade, das 8h às 21h, do dia 15 de agosto ao dia 5 de setembro de 2018. O resultado será divulgado no dia 12 de setembro, com matrículas no período de 13 a 17 de setembro. O início das aulas será no dia 25 de setembro.

Há também a possibilidade de inscrição em Cursos de Curta Duração. São eles: Auxiliar de Secretaria Escolar, Agente Social, Criação e Gerenciamento de Dados e Word e Excel Avançados. Não é necessário fazer uma pré-inscrição. Basta apenas realizar a matrícula até o dia 15 de agosto. A data de início das aulas será dia 1º de outubro e as informações podem ser obtidas através do telefone 79 3211 0332.

Dom José Brandão de Castro

O Processo Seletivo para o Cento Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, em Poço Redondo, dispõe de 220 vagas para técnico de nível médio na forma subsequente dos cursos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Agroindústria, com duração de dois anos.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá se inscrever até dia 24 de agosto de 2018, na secretaria da instituição, situada na Rodovia SE 206, Km 05, Assentamento Queimada Grande – Poço Redondo, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 21h.

Informações podem ser obtidas através dos números 79 3337 4014; 79 98878 9438 ou 79 99818 8996.

Foto Eugênio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEED