DEPUTADO PEDE A CONVOCAÇÃO DE APROVADOS

14/08/18 - 13:38:09

Na sessão plenária nesta manhã de terça-feira, 14 de agosto, o deputado estadual Georgeo Passos (REDE/SE), fez o uso do pequeno expediente e apelou ao governo do Estado o aumento do efetivo de policiais em povoados dos municípios de Capela e Muribeca. Georgeo também pediu a convocação dos aprovados no último concurso da Polícia Civil de Sergipe.

O parlamentar justificou o seu pedido por conta do aumento dos assaltos a estudantes do povoado Quixaba, que vão estudar na sede do município de Capela. “A gente apela aqui mais uma vez para que as forças de segurança deem uma atenção especial aos nossos alunos, pois nós sabemos das dificuldades que é manter os alunos em sala de aula. E com esses incidentes que estão sendo corriqueiros nas regiões de Capela e Muribeca, infelizmente o que pode acontecer é uma grande evasão escolar”, disse Georgeo.

Convocação dos aprovados da Polícia Civil

O deputado Georgeo Passos também fez um apelo ao governo do Estado pela convocação dos aprovados no último concurso da Polícia Civil de Sergipe.

“Ocupamos a tribuna aqui da Assembleia para apelar ao governo do estado de Sergipe que possa o quanto antes zerar a lista dos agentes de polícia do judiciário. O pessoal já está treinado e o governo fez um investimento de mais de R$ 1 milhão de reais na academia de polícia civil para formação desses jovens. A sociedade sergipana precisa da polícia civil atuando e com novos quadros, para que possam fazer as investigações necessárias para a elucidação dos crimes que estão ocorrendo em nosso estado”, concluiu o parlamentar.

Por Paulo Renan

Foto: Internet/Reprodução