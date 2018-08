DHPP E GERB REALIZAM OPERAÇÃO E 4 PESSOAS FORAM PRESAS

14/08/18 - 07:24:38

Desde as primeiras horas desta terça-feira (14), está sendo realizada uma operação conjunta de combate ao tráfico de drogas e ao crime de homicídio, entre o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Grupo Especial de Repressão e Busca (GERB), no município de Riachão do Dantas.

Segundo as informações iniciais passadas pelo DHPP, quatro pessoas já foram presas e quatro armas foram apreendidas.

A operação está em andamento. Mais detalhes serão passados durante o dia.