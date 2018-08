DIRETOR EXECUTIVO DO FNS PARTICIPA DO II ENCONTRO PREFEITOS

14/08/18 - 13:28:57

Evento, que acontece nesta quinta-feira, a partir das 9h, é uma iniciativa da Amurces e Asplan

O diretor executivo no Fundo Nacional de Saúde (FNS), Antônio Carlos Júnior, é um dos palestrantes do II Encontro de Prefeitos e Gestores de Saúde, que acontecerá nesta quinta-feira (16), no hotel Aquarius, em Aracaju. Ele abordará o tema “o novo modelo de financiamento do SUS: principais alterações na forma de repasse e unificação dos blocos de financiamento e custeio”.

Vinculado ao Ministério da Saúde, o FNS é responsável pelos repasses dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) para todos os Estados e municípios brasileiros. “Esse evento é de extrema importância para todos os prefeitos e gestores de saúde, considerando que é um momento único para se dirimir dúvidas, especialmente, sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde”, observou o presidente da Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe (Amurces), José Antônio da Silva Alves, o Zé de Bá.

“Pela nova legislação, metade dos recursos oriundos de emendas individuais dos parlamentares tem que ser destinada à saúde. Mas não basta receber esses recursos. É preciso saber como aplicar e como prestar contas, devidamente, aos órgãos fiscalizadores, senão isso se torna um grande pesadelo”, advertiu Gilberto Santos, consultor da Asplan, que vai falar sobre a utilização dos recursos de emendas parlamentares para a saúde pública; o controle social na gestão de saúde. Ele ressaltou que “é importante ter acesso à verba, mas se faz necessário a boa execução e, principalmente, ter a clareza de que foi aplicada como se preceitua a legislação para que os gestores não enfrentem problemas mais adiante”.

No evento, que é realizado pela Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe (Amurces) e pala Asplan- Assessoria e Apoio à Gestão Pública, outros palestrantes enfocarão temas pertinentes à gestão e aplicação de recursos destinados à saúde. O II encontro de prefeito e gestores de saúde tem o apoio institucional da Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba (Ambarco), Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Sebrae, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE), Cat e Erpac.

Texto: Assessoria de Imprensa/Foto: Divulgação FNS