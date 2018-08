Encontro Internacional de Budo promove intercâmbio técnico e cultural em Aracaju

14/08/18 - 11:10:13

Com o objetivo de estimular o intercâmbio técnico e cultural entre Brasil e Portugal, o Centro Cultural Georges Stobbaerts (CCGS) promove nos dias 17, 18 e 19 de agosto, o III Encontro Internacional de Budo em Aracaju. Durante o encontro serão realizados os estudos das artes dos movimentos do Aikido e do Tenchi Tessen.

O Aikido é a arte que estuda técnicas de defesa baseadas em projeções e imobilizações usando de forma dinâmica a força do ataque. Para ministrar os estudos do movimento foram convidados: Pedro Marques Girão de Portugal, 4° Dan em Aikido e Paulo Roberto Nunes de Recife, 5°Dan e presidente da Associação Cultural Tenchi Internacional Brasil.

Já o momento do TenChi Tessen, a Arte do Leque, contará com a presença e o ensinamento da professora Ana Maria Oliveira, também de Portugal. O Tenchi Tessen é um movimento inspirado nas práticas das Artes do Budo japonês, que permite simultaneamente aumentar a flexibilidade corporal e, de uma forma harmoniosa, desenvolver e pôr em circulação as energias internas.

Lançamento

Durante o evento acontecerá também o lançamento do livro “Bhagavad Gîta de Viyasa – O Evangelho da Vida Heróica” , escrito por Georges Stobbaerts, que foi Embaixador Mundial do Yoga pela Federação Internacional de Yoga e criador das técnicas do Tenchi Tessen. Stobbaerts morreu em 2014.

Confira a programação:

Dia 17 (sexta-feira)

20h – Aikido

Dia 18 (sábado)

10h – Tenchi Tessen

11h30 – Abertura oficial do evento e Aikido

15h – Tenchi Tessen

16h30 – Aikido

20h – Lançamento do livro “Bhagavad Gîta de Viyasa – O Evangelho da Vida Heróica”

Dia 19 (Domingo)

9h – Tenchi Tessen

10h30 – Aikido (Osame-no-gi)

SERVIÇO

O que: III Encontro Internacional de Budo em Aracaju. Evento acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de agosto.

Local: Rua Joaquim Maurício Cardoso Filho, 825 – Coroa do Meio – Aracaju

Fonte e foto assessoria