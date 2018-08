FHS: Projeto de Gilmar é mais amplo do que o do governo

Deputado pede garantia de estabilidade em fusões e extinções

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), após confirmação da entrega, pelo Executivo, do projeto que estabiliza servidores da Fundação Hospitalar de Saúde, subiu à tribuna e destacou a importância da adequação nos moldes do projeto proposto pelo próprio parlamentar em abril.

De acordo com o deputado, é importante adicionar ao Projeto do Governo a antecipação a uma possível diminuição da máquina pública nos próximos anos e garantir a estabilidade de outros servidores públicos que possam ser prejudicados por possíveis fusões ou extinções de órgãos do Governo.

“Eu não quero disputar quem tem o melhor projeto, mas tem algo no projeto que encaminhamos no mês de abril, que eu vou tentar convencer a liderança do Governo a inserir na proposta do executivo. Nós temos o problema dos empregados concursados da Fundação Hospitalar de Saúde, mas o próximo governador, seja ele quem for, e eu tenho ouvido de candidatos, a pretensão de reduzir a máquina do Estado, assim pode haver fusões e extinções de secretarias”, afirmou.

O parlamentar completou solicitando que seja garantido estabilidade aos servidores públicos, se houver qualquer possibilidade de fusão ou extinção de secretarias.”É importante que no mesmo diapasão em que se encontrou uma saída para os concursados da FHS, tenha uma antecipação a essa possibilidade, que é concreta. Eu vou levar essa pauta ao líder do Governo, e quem sabe a gente consiga convencê-lo a inserir no projeto do Executivo”, garantiu.

Em abril deste ano, Gilmar apresentou projeto propondo a estabilidade no emprego dos empregados concursados da FHS.

