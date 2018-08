INSCRIÇÕES CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA VÃO ATÉ DIA 20

14/08/18 - 09:20:29

Estão prorrogadas até o dia 20 de agosto de 2018 as inscrições do Concurso Público realizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e da Superintendência da Polícia Civil, para provimento de 10 vagas no cargo de delegado substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE)com remuneração de R$ 11.000,00.

A inscrição está disponibilizada somente via internet, no endereço eletrônicohttp://www.cespe.unb.br/concursos/pc_se_18_delegado, até às 18 horas do dia 20 de agosto de 2018 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa de inscrição custa de R$ 249,00.

O concurso será composto de provas objetivas, discursivas, capacidade física, exame psicológico, exame toxicológico, sindicância de vida pregressa, prova oral, avaliação de títulos e curso de instrução/preparação técnico-profissional.

As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 21 de outubro de 2018, em local e horário a serem publicados. Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados a partir das 19 horas da data provável de 23 de outubro.

Já a prova discursiva terá duração de 3h30 e será aplicada na data provável de 25 de novembro de 2018, no turno da tarde. O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado pelo Cebraspe na data informada no edital.

Segundo o secretário Rosman Pereira, as inscrições foram prorrogadas para atender uma grande demanda. Enfatiza que o concurso para delegado é mais uma ação do governo para melhorar a segurança no Estado, uma vez que somente este ano já foram realizados concursos para polícia militar e corpo de bombeiros, que estão finalizando as fases.

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado do Planejamento