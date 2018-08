OS GRUPOS POLÍTICOS QUE AI ESTÃO, NÃO ESTÃO A ALTURA, DIZ ALESSANDRO VIEIRA

14/08/18 - 06:15:15

Nesta segunda-feira, 13 de agosto, o pré-candidato ao Senado por Sergipe, delegado Alessandro Vieira concedeu entrevista ao Jornal da Xodó 1ª Edição, da Rádio Xodó AM de Tobias Barreto. O principal tema debatido foi a segurança pública, e o pré-candidato ao Senado apresentou suas propostas para combater a alarmante situação de medo e insegurança vivenciada pelos sergipanos. O programa comandado pelo radialista Adissandro Pinheiro também contou com a presença do pré-candidato ao governo de Sergipe, Dr. Emerson, dos pré-candidatos a deputado federal, Coronel Rocha e Lourival, dos pré-candidatos a deputado estadual, Eliabe e Sargento Elisângela, todos membros da Rede Sustentabilidade.

O pré-candidato ao Senado defendeu a necessidade de criação e implementação de um Plano Nacional de Segurança Pública, que estabeleça metas e atribuições claras. O delegado Alessandro Vieira reforçou também a urgência de uma renovação política para que as mudanças possam ser realizadas. “Os grupos políticos que aí estão postos não estão à altura do desafio que Sergipe precisa para entrar nos trilhos. O movimento de renovação é fundamental para que novos resultados sejam alcançados. Por isso eu reforço a necessidade do voto faxina, para retirar essas figuras tão conhecidas da política sergipana e que são os responsáveis pela situação em que estamos”, destaca.

Ainda, o delegado Alessandro junto com as demais lideranças da REDE percorreram as ruas da cidade dialogando com os comerciantes e feirantes enfatizando a importância da participação do cidadão no processo eleitoral.

Fonte e foto assessoria