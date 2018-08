Recursos Hídricos em debate no plenário da Assembleia Legislativa

14/08/18 - 13:52:16

Será realizada a partir das 9h30 desta quarta-feira, 15, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), uma palestra da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A propositura é do deputado Francisco Gualberto (PT).

Na oportunidade, o superintendente de Recursos Hídricos, Ailton Francisco Rocha irá falar sobre o tema: Progestão em Recursos Hídricos.

Todo o Grande expediente da sessão plenária desta quarta-feira, 15, será reservado ao evento.

O que: Palestra sobre Recursos Hídricos

Quando: Quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Onde: Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe

Horário: A partir das 9h30

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Divulgação Infoescola