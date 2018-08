Sarau PoeMúsica segunda edição acontece na quinta-feira

14/08/18 - 08:25:42

O PoeMúsica é um sarau multicultural idealizado pelo músico e poeta roraimense (radicado na tribo Serigy) Jânio Macuxi Souza, em parceria com o poeta e compositor sergipano J Victor Fernandes. O encontro propõe uma fusão de música e poesia de forma orgânica, sem vistas a nenhum protagonismo de artes e sim uma experiência sinestésica, intimista, inspirada, compartilhada e vivida com o público que estará presente.

Na ocasião teremos a honra de receber um dos embaixadores da cultura do norte brasileiro, o também poeta, músico e compositor Eliakin Rufino que se juntará com um um time de poetas e músicos numa noite de confraternização entre povos irmãos, nesse mundo de arte sem fronteiras.

Assim, estarão se apresentando também o grande idealizador do encontro, também filho do norte, Jânio Macuxi Souza, bem como J. Victor Fernandes do projeto literário multimídia Transtorno Poético, José Carlos Mauá com seus belos causos e Amanda Reis com a belíssima Poesia Nativa.

Convidamos também os poetas e interessados para o momento da Fila de Poesia! Traga seu poema e declame conosco, porque: TODO MUNDO NASCE ARTISTA!

Cheguem se emocionar, rir, curtir sons e dons variados e viver um momento único!

Quando? Quinta-feira. Onde? No lindo Aju Hostel.

Couvert R$10(dez reais).

Produção: Nosso Dom Produções.

Fonte e foto assessoria