SERGIPE VAI SEDIAR A ESCOLA REGIONAL DA COMPUTAÇÃO

14/08/18 - 12:47:53

Realidade Virtual, Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento de Jogos, Robótica, Redes Sociais e Internet das Coisas são alguns dos temas a serem abordados durante a 18ª edição da Escola Regional de Computação da Bahia, Alagoas e Sergipe (Erbase), a ser realizada nos dias 22, 23 e 24 de agosto, na Universidade Tiradentes (Unit) – Campus Farolândia. Com o objetivo de discutir e dar visibilidade às pesquisas relacionadas à Computação, o evento, que é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), retorna a Sergipe, sob a organização do Instituto Federal de Sergipe (IFS), da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Unit, com o apoio do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec).

Nesta 18ª edição, a Erbase irá destacar a ‘Computação, suas facetas e correlações’, com o intuito de analisar quanto à atual e crescente presença da Computação em diversos artefatos de negócios e o seu impacto na sociedade, visto que objetos e pessoas a utilizam de maneira sem precedentes. A programação é composta por palestras, minicursos, quatro workshops com apresentações de trabalhos, laboratórios e competições de programação (ProgBASE) e de robótica (RobôBASE).

Mais informações e inscrições: erbase.sbc.org.br/2018 e erbase2018@ifs.edu.br

Erbase – Historicamente, a Escola tem atraído um número, cada vez maior, de participantes – alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação da área de Tecnologia da Informação. A possibilidade de confrontar os problemas e soluções existentes na região da Bahia, Alagoas e Sergipe, diante das questões correspondentes em âmbito nacional e mundial, torna a Erbase um fórum ideal, também, para discutir a melhoria das políticas públicas, institucionais e educacionais relacionadas à aplicação da Tecnologia da Informação na sociedade.

Da assessoria