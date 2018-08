VEREADORA QUER SABER PORQUE DO ATRASO NO PAGAMENTO

14/08/18 - 16:22:19

A vereadora Emília Corrêa (Patriota), usou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira, 14, para falar sobre o atraso do pagamento dos artistas sergipanos após as apresentações realizadas no Forró Caju, promovido pela administração municipal em junho deste ano.

A parlamentar cobrou explicações quanto a situação dos artistas da terra. “Não consigo entender esse atraso, já que na época que foi divulgado o evento o próprio prefeito em entrevistas afirmou que o dinheiro já estava na conta, porém na conta dos artistas esse dinheiro ainda não chegou e a gente se pergunta o que foi feito?”, questionou.

Emília foi incisiva ao afirmar que é inadmissível que os artistas da terra sejam deixados para depois. “Os que vieram de fora já receberam seus pagamentos, mas os nossos artistas que tanto admiramos, ainda estão esperando por esse dinheiro, não podemos aceitar que os sergipanos sejam colocados em segundo plano, pois esses mesmos acreditaram na palavra do Prefeito Edvaldo Nogueira e infelizmente estamos vendo que foram enganados”, pontuou.

Ao finalizar sua fala, a parlamentar pediu valorização e respeito aos artistas da terra. “Vamos respeitar os artistas sergipanos, é o clamor que eu, enquanto vereadora de Aracaju faço aqui nesta tribuna que é legítima para cobrar o que é direito do povo. Eles estão constrangidos, muito com medo de falar para ser ainda mais prejudicados, mas nós não podemos nos calar diante dessa situação e continuarei cobrando providências”, concluiu.

Ascom / EC