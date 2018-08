Anderson de Tuca destaca falta de segurança nos mercados centrais

15/08/18 - 15:38:33

“A violência nas ruas do centro comercial da capital é tão frequente que os comerciantes, infelizmente, estão acostumados a conviver com ela”, foi com essa frase que o vereador Anderson de Tuca (PRTB) iniciou seu discurso na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para cobrar policiamento ostensivo nos mercados centrais.

De acordo com o parlamentar, a presença de usuários de drogas no perímetro é uma das principais causas do alto índice nos mapas de violência apresentados. “Sabemos que a insegurança no Brasil cresce, e, em nossa cidade não é diferente, mas em conversa com os comerciantes do local, a falta de politicas públicas para os dependentes químicos agrava a situação. Por isso, é essencial a presença da polícia nas ruas que engloba o centro de Aracaju e nos Mercados.

CPI da Saúde

Outro assunto abordado pelo vereador foi a respeito dos avanços dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde. “Ainda estamos na fase das oitivas, alguns membros de Hospitais Filantrópicos já foram sabatinados, inclusive, a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa. Mesmo que lentamente, e com a falta de vontade de alguns, estamos obtendo as respostas necessárias para entender as principais causas que afetam a Saúde Pública de Aracaju”, concluiu.

Por Camila Souza