ANDRÉ MOURA FALA DE NOMEAÇÕES PARA TRAMPOLIM POLÍTICO

15/08/18 - 16:47:27

Após participar de missa em homenagem à Nossa Senhora da Glória, padroeira da capital do sertão [a terra do leite], o pré-candidato ao Senado, deputado federal André Moura concedeu entrevista ao radialista Willames Lima, apresentador do programa “Jornal da Xodó” segunda edição.

André aproveitou para fazer uma prestação de contas de atuação parlamentar. Sobretudo, sobre a destinação de mais de um bilhão e meio de reais em recursos para o estado de Sergipe.

Na ocasião, o parlamentar falou sobre a insegurança do estado, o atraso na folha salarial e o exagero na nomeação de cargos realizados para trampolim político, dentre outros assuntos.