Avosos adia show de quinta na Casa de Forró Cariri

15/08/18 - 06:02:04

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) informa que foi adiado, por tempo indeterminado, a 2ª edição do Show Amigos da Avosos. O motivo do adiamento se deve ao fato de a fundadora da instituição, Maria Ruth Wynne Cardoso (Tia Ruth), ter tido um comprometimento maior em seu grave estado de saúde.

Segundo o presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo, Tia Ruth sempre pediu que a Avosos mantivesse normalmente suas atividades e por isso a ideia inicial de manter o Show. “Estamos mantendo todas as nossas atividades normais em prol das crianças e adolescentes com câncer, mas a família Avosos entendeu que o clima não era de show. É um momento de dor, no qual não nos sentimentos inclinados a nenhum tipo de festividade”, informa o fundador.

O Show Amigos da Avosos aconteceria na noite da próxima quinta(16), na Casa de Forró Cariri, com programação musical de Ninéia Oliveira, Lucas Aribé, Vinicius Nejaim & Xote Baião, Sérgio Lucas, Skama de Peixe e participação dos dançarinos Gabrielly & Sidney (Academia Siga Dancing). A Avosos agradece imensamente a disponibilidade voluntária desses artistas e de todos os envolvidos no evento, como a Casa de Forró Cariri, Nozes Tour e Big Estampa.

Quem adquiriu o ingresso (mesa ou individual) pode reverter o valor em doação à Casa Tia Ruth de Apoio ou, se preferir, resgatar o valor na sede da Avosos: rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa. De segunda a quinta, 8h às 17h; sexta, 8h às 13h. Informações: (79) 3212-4700.

Por Waneska Cipriano