Banese Card e Banese realizam mutirão de negociação de dívidas em Aracaju

15/08/18 - 15:25:43

Evento acontecerá no período de 21 a 25 de agosto, na antiga loja Banese Card situada na Avenida Barão de Maruim

O cartão de crédito Banese Card e o Banco do Estado de Sergipe (Banese) realizarão na próxima semana mais um mutirão de negociação de dívidas em Aracaju. O evento acontecerá no período de 21 a 25 de agosto, na antiga loja Banese Card situada na Avenida Barão de Maruim, 400, esquina com a rua Itabaiana. O atendimento ao público será das 8h às 17h, de terça a sexta-feira, e das 8h às 12h no sábado.

De acordo com a Diretoria de Operações e Produtos da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (Seac), empresa que administra o Banese Card, durante o mutirão o Banese e o Banese Card oferecerão descontos especiais nas operações de negociação.

Segundo a gerente de Recuperação de Crédito da Seac, Tatiane Almeida, na última ação de renegociação de dívidas promovida em Aracaju, em maio de 2018, foram realizados aproximadamente 200 atendimentos diários, com 95% de efetividade nos acordos.

Por José da Conceição Andrade