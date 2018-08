CABO AMINTAS CRITICA PL DE DESARMAMENTO DE PMs APOSENTADOS

15/08/18 - 15:17:50

Na manhã desta quarta-feira, 15, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar decisões judiciais que estão desarmando e condenando militares reformados por porte ilegal de arma de fogo.

O parlamentar explicou detalhes sobre a questão. “Alguns juízes do estado de Sergipe estão tendo o entendimento de que um militar, ao ir pra reserva, perde o direito do porte de arma. Eu digo isso porque no dia de hoje aconteceria uma audiência no Tribunal de Justiça onde Dr. Márlio Damasceno, advogado conhecido nosso, tem trabalhado para evitar que isso aconteça”, disse.

Amintas ressaltou ainda que, numa confirmação dessa conjectura, os policiais, depois de 30 anos de esforço para proteger a população, estariam sendo jogados numa cova de leões.

“Imaginem um marginal sabendo que um homem que foi aposentado da polícia hoje está desarmado. Alguns juízes acreditam que, ao se aposentar, imediatamente, o policial deve fazer todo o procedimento — inclusive os exames psicológicos. Será que uma semana antes, quando estava defendendo a sociedade, ele não precisava de um psicólogo?”, questionou.

Cabo Amintas finalizou seu discurso afirmando confiar no bom senso dos desembargadores na audiência agora marcada para o dia 29 deste mês, e reafirmou seu apoio aos policiais sergipanos.

“O Estado não consegue desarmar o marginal, não tem competência pra isso. Agora, desarmar o cidadão de bem, o pai de família, o policial na inatividade, alguns entendem dessa forma. É lamentável”, criticou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar