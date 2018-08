Fórum Empresarial encabeça discussão sobre taxas da Vigilância Sanitária

Em reunião-almoço ocorrida na tarde da última terça-feira (14), no Radisson Hotel, o Fórum Empresarial de Sergipe iniciou um debate em torno de um tema que tem calejado o segmento de empresários do Estado: as taxas cobradas pela Vigilância Sanitária.

Participaram do encontro, os coordenadores das Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal, Antonio de Pádua e Maria da Graça Costa, além de presidentes de entidades empresariais ligadas ao Fórum.

O debate deve esquentar nos próximos dias, quando o Fórum definirá estratégias para buscar uma equalização entre as taxas atualmente cobradas, além de cobrar do Poder Executivo melhorias na informatização do sistema da Vigilância Sanitária, a exemplo do Agiliza Sergipe, que desburocratiza o processo empresarial e interliga órgãos públicos.

Foto assessoria

Por Diego Rios