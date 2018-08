FUNDAT OFERECE VAGA DE EMPREGO PARA VENDEDOR EXTERNO

15/08/18 - 10:42:46

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), por meio da Agência do Trabalhador, setor responsável pelo encaminhamento de cidadãos qualificados ao mercado de trabalho, anuncia vaga de emprego para a função de vendedor externo.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e experiência na área de vendas (veículos, consórcios, plano de saúde ou odontológico, promotores de vendas, representantes comerciais).

Os interessados em concorrer à vaga devem comparecer até quarta-feira, 15 de agosto de 2018, à sede da Fundat, localizada na rua Pacatuba, 104, Centro, ou ao Espaço Fundat do shopping Riomar, situado na avenida Delmiro Gouvêia, 400, bairro Coroa do Meio. O horário de atendimento da sede da Fundat é das 7h30 às 17h, e do Espaço Fundat é das 10h às 18h.

Ascom Fundat