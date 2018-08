GOVERNO DO ESTADO PAGA PRIMEIRA PARCELA DO 13º NESTA QUARTA

15/08/18 - 08:07:37

Nesta quarta-feira (15), o governo do Estado efetuará o pagamento da 1º parcela referente aos 50% do 13º salário deste ano dos servidores estaduais, aposentados e pensionistas. O valor de cada parcela será creditado em conta, sempre na mesma data entre os meses de agosto e dezembro, através de folha suplementar.

No último sábado, dia 11, o governo do Estado finalizou o pagamento de servidores estaduais com o pagamento integral de todos os servidores, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 3 mil.

A folha de pagamento teve início dia 30 de julho, quando 70% do funcionalismo público recebeu integralmente.

Governo do Estado