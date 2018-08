INOVA+SERGIPE AVANÇA NOS TRABALHOS DE CAPACITAÇÃO RECURSOS

A manhã desta quarta-feira foi marcada por mais uma reunião do Inova + Sergipe. A reunião aconteceu na Universidade Tiradentes (Unit) e contou com a presença do economista Saumíneo Nascimento.

Foram apresentados os resultados da primeira fase do diagnóstico do ecossistema empresarial de inovação em Sergipe, além de como está o andamento dos editais da Finep para captação de recursos a serem investidos nas startups sergipanas.

Participaram da reunião, representantes da Unit, Fecomércio, Fies, Caju Valley, SergipeTec, Fapitec, empresários do setor de TI e entidades parceiras do projeto que visa revolucionar a economia sergipana, criando uma atmosfera de geração de emprego e renda por meio dos investimentos em tecnologia e inovação até o ano de 2030.

