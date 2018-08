Juiz suspende duas questões da prova objetiva do concurso da PM/SE

15/08/18 - 05:43:09

O juiz da 1ª Vara Cível de São Cristóvão, Manoel Costa Neto, acatou o pedido de uma candidata e determinou na tarde desta terça-feira (14) a suspensão de duas questões da prova objetiva para soldado da Polícia Militar.

Pela decisão do magistrado,, deixam de ser válidas as questões 87 e 88, já que o conteúdo não estava previsto no edital.

Ainda segundo determinação do juiz, a banca examinadora terá que refazer o recálculo da nota da candidata que entrou com a ação. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 100 mil.

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplag) informou que ainda não foi notificada da decisão.

Relembre o caso

No último dia 2 de julho, o juiz Manoel da Costa Neto concedeu uma liminar suspendendo o concurso da Polícia Militar de Sergipe atendendo a um pedido de dois candidatos que participaram da prova objetiva e se sentiram prejudicados pela suspeita de fraude.

No dia 10 de julho, o desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, suspendeu a liminar. O desembargador destacou que o concurso se mantém íntegro, uma vez que as tentativas de fraude foram neutralizadas pela empresa organizadora e a Polícia Militar de Sergipe.