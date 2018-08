MULHER TENTOU ENTRAR COM FUMO E NÃO MACONHA NO COMPAJAF

15/08/18 - 14:23:56

A visitante do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), Laís dos Santos, foi detida, no último dia 9, quando tentava entrar na unidade com fumo (usado em cigarros comuns) na unidade, e não com maconha como foi divulgado. O material estava escondido nas partes íntimas e foi detectado pelo aparelho body-scan.

Hoje, 15, Laís esteve no Compajaf, onde em conversa com a direção da unidade, discute a possibilidade de ter de volta o cartão que permite a visita ao detento que é seu companheiro. A direção está avaliando, pois um procedimento interno está tramitando.

No mesmo dia, 9, outra mulher foi flagrada no Compajaf tentando entrar com produtos ilícitos. Trata-se de Evelin Mayara Cardoso Souza, essa sim, flagrada com 97 gramas de maconha escondida nas partes íntimas.

Por Antonio Carlos Garcia