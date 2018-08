Municípios iniciam retirada de repelentes na Secretaria de Estado da Saúde

15/08/18 - 10:26:38

São 100 mil unidades e já no primeiro dia, a SES realizou a entrega para 13 municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem seguido o calendário de entrega de repelentes para serem distribuídos com os 75 municípios sergipanos, de acordo com uma programação elaborada pelo Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos (Cadim), com vistas à prevenção do zica vírus e doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti. São 100 mil unidades e somente nesta terça-feira, 14, primeiro dia de encaminhamento, realizou a entrega para 13 municípios.

Os municípios contemplados nesta terça foramsão Aracaju, Barra dos Coqueiros, Santa Luzia do Ithany, Lagarto, Neópolis, Cedro de São João, Monte Alegre, Riachuelo, São Domingos, São Francisco, Poço Verde, General Maynard e Siriri . A retirada do produto aconteceu no Centro Administrativo Senador Gilvan Rocha. Para esse fim, o agendamento com os demais municípios segue até o dia 20 de agosto.

A distribuição de repelentes tem como objetivo proteger as gestantes contra a picada do Aedes Aegypti, pernilongos e mosquitos que transmitem doenças, como a microcefalia, por exemplo. A farmacêutica Fabiana Santos de Carvalho explicou que a ação de distribuição dos repelentes foi iniciada pelo Ministério da Saúde em janeiro de 2016 e prosseguiu desde então com a ação preventiva.

Ela informou que os municípios vão encaminhar os repelentes às unidades de saúde para serem repassados ao público-alvo que, segundo sugestão do Ministério da Saúde, são as gestantes acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e cadastradas no Programa Bolsa Família; as populações de áreas endêmicas para arboviroses transmitidas pelo Aedes Aegypti; populações com contraindicação à imunização contra a febre amarela; idosos; e agentes comunitários de saúde expostos a condições de risco.

O Servidor da Secretaria Municipal de Lagarto, José Raimundo Santos, responsável pela entrega dos medicamentos falou sobre o assunto: “ Venho buscar esses produtos que vão beneficiar a população, principalmente as gestante, e é distribuído para as maternidades e postos de saúde do meu município”, revelou José Raimundo.

