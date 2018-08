Não vote em processado

15/08/18 - 07:55:25

O Congresso e as assembleias legislativas se transformaram no sonho de consumo dos corruptos e criminosos do colarinho branco. Ciente da lerdeza do judiciário, que leva anos e anos para julgá-lo, o mau político abusa da compra de votos e se elege pensando unicamente em roubar os recursos públicos. A única arma contra estes desonestos é o voto consciente. Compete ao cidadão punir os políticos desonestos, derrotando-os nas urnas. Para não incorrer em erro e beneficiar bandidos, basta o eleitor não votar em quem responde qualquer tipo de processo. Fique certo de uma coisa: a maioria dos políticos que dar com os costados nas barras da justiça é mais sujo do que pau de galinheiro. Estes crápulas só pretendem se eleger para roubar, protegidos pela armadura do mandato comprado a peso de ouro. Diga não a esta cambada!

Banco dos réus

E quem anda às voltas com a Justiça é o candidato a deputado federal Laurinho da Bomfim (PTB). Segundo o Ministério Público, o rapaz sonegou R$ 4 milhões em impostos federais que eram devidos pela falida empresa de ônibus VCA. Por crimes semelhantes, Laurinho já foi condenado, em outros dois processos, a mais de 10 anos de reclusão e pagamento de pesadas multas. Homem, vôte!

Candidato de Temer

O candidato a senador André Moura (PSC) é um dos poucos políticos que não pode recusar o apoio do ainda presidente Michel Temer-treme (MDB). Líder deste desgoverno no Congresso, André está umbilicalmente ligado ao mordomo de filme de terror encastelado em Brasília. A amizade dos dois será lembrada nos palanques adversários e cobrada pelos eleitores. Quem viver, verá!

Não se entendem

As críticas feitas à reforma trabalhista renderam ao candidato a governador Eduardo Amorim (PSDB) uma nota na revista Época. A publicação revela que a posição do sergipano destoa do apoio dado ao projeto pelo presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB): “a reforma trabalhista vai estimular mais emprego”, diz o tucano paulista. Qual dos dois emplumados está com a razão? Virgem Santa!

Mais tempo

A partir de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral terá ampliado o horário de funcionamento. De segunda a sexta, funcionará das 7h às 19h, de forma ininterrupta. Nos sábados, domingos e feriados as unidades do TRE estarão abertas das 13h às 19h. Os cartórios eleitorais e a central de atendimento ao eleitor abrirão das 8h às 15h. Melhor assim!

Calúnias não abalam

A vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino (PT), diz ficar muito triste com as fake news, “mas elas não me abalam mais”. Candidata à vice na chapa encabeçada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), a petista diz saber quem é, “conheço minha história e sei o compromisso que Marcelo Déda tinha com sua vida privada e com os sergipanos”. Então, tá!

Daqui não saio

E o candidato a senador Jackson Barreto (MDB) está convencido que deve continuar na política. “Este não é o momento de me ausentar, mas de lutar pela democracia, pela liberdade e pelo nosso povo”, discursa. JB jura que ainda tem que contribuir muito com Sergipe e com o Brasil. Segundo Jackson, “não é a hora de ir para casa”. Resta saber se os eleitores também pensam como ele. Marminino!

Sob ameaça

Desde que assumiu a executiva do DEM, o candidato a governador Mendonça Prado sofreu três tentativas de intervenção. A informação é do assessor de imprensa do partido, Augusto Aranha, que postula uma cadeira na Câmara Federal. Ele não revela os nomes dos que tentaram tirar o DEM de Mendoncinha, porem diz que a última investida ocorreu às vésperas da convenção para homologar as candidaturas. Crendeuspai!

Orai por eles

A cidade de Tobias Barreto recebe hoje uma enorme caravana de candidatos. Vão participar da procissão em louvor a Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, padroeira do município. Durante o cortejo, o povo será paparicado por eles com tapinhas nas costas e promessas de um mundo melhor, quase um paraíso. Será um olho no eleitor e outro na santa que, de cima do andor florido, olhará pra os candidatos com certo ar de desprezo. Misericórdia!

Água em debate

Progestão em Recursos Hídricos é o tema da palestra a ser proferida, daqui a pouco, na Assembleia Legislativa. A exposição ficará a cargo de Ailton Francisco Rocha, superintendente de Recursos Hídricos. Marcada para o plenário do Legislativo, a palestra será aberta ao público. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 12 de julho de 1886.

Resumo dos Jornais