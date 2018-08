Nélio Miguel Jr retira pré-candidatura e declara apoio a Fábio Mitidieri

15/08/18 - 13:04:32

Há tempo para todas as coisas embaixo do céu… (Eclesiastes 3:1b)

Consciente do cenário político atual e compromissado com um projeto maior, declaro que abri mão da minha candidatura a deputado federal entendendo que o momento exige de mim e do meu partido, o PSD, unidade e empenho máximo em torno da reeleição do nosso Governador Belivaldo Chagas.

Ao longo dos próximos 45 dias, teremos muito chão pra correr, muita gente pra encontrar, muito embate pra travar e, por tudo isso, optei por estar livre de qualquer compromisso político-partidário pessoal para acompanhar o Governador e atuar diretamente na defesa do seu projeto para Sergipe que, por sinal, já mostrou com ações e resultados que é o melhor pra nossa gente.

Em tempo, declaro apoio também ao deputado federal Fábio Mitidieri, porque estou certo de que a sua permanência na Câmara Federal é de suma importância para a defesa dos interesses do povo Sergipano.

Fábio é um homem íntegro, jovem, e fiel aos seus valores. Foi contra o golpe e mesmo com as pressões da liderança nacional do PSD, não se curvou às pautas do Governo Temer que fizeram o Brasil regredir nos últimos 2 anos.

Agradeço de coração a todos os amigos que estiveram comigo até aqui. O apoio de cada um de vocês me fortalece.

Agora, é eleger o Galeguinho, reconduzir Fábio Mitidieri à Câmara, qualificar a participação feminina na ALESE, com Maísa Mitidieri e botar Jackson e Rogério no Senado.

Apesar de respeitar os adversários e entender a complexidade do desafio que se impõem, não tenho dúvidas que teremos êxito mais uma vez.

Atenciosamente,

Nélio Miguel Jr.