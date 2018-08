Parlamento Jovem Brasileiro é tema de reunião na Câmara de Aracaju

15/08/18 - 13:24:14

por Fernanda Sales

Na manhã desta quarta-feira, 15, foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para acertar detalhes da visita dos alunos classificados no Programa Parlamento Jovem Brasileiro. Na ocasião, o 1º secretário da Câmara, Dr. Gonzaga deu as boas-vindas a equipe. Após a reunião, a equipe realizou uma visita ao plenário para acompanhar a sessão.

De acordo com a coordenadora do Programa Parlamento Jovem Brasileiro em Sergipe, Célia Gil, a reunião teve o objetivo de agendar as datas para a visita dos alunos à Câmara de Aracaju. “Estamos nos reunindo hoje para definir as datas para os quatro jovens sergipanos classificados no programa da Câmara dos Deputados, possam fazerem uma vivência legislativa aqui na Câmara. É preciso que eles possam conhecer de antemão como funciona o trabalho legislativo antes deles irem para Brasília conhecer a Câmara Federal. É uma forma de prepará-los e estimular os jovens a conhecer a importância do trabalho legislativo”, destacou.

A secretária da Escola do Legislativo da Câmara de Aracaju, Maria Agda, informou que após a reunião ficou definido que na próxima segunda-feira, 20, os alunos realizarão a visita e na quarta-feira, 22, estarão em plenário para assistir a sessão e utilizar a tribuna municipal. “Como essa ação envolve a Secretaria de Educação, a Escola do Legislativo também quer acompanhar toda a participação dos alunos aqui na Câmara. É muito importante a Câmara apoiar e incentivar este projeto”, enfatizou.

Também participaram da reunião o assessor dos trabalhos legislativos da Câmara de Aracaju Elias Aureliano; a coordenadora do Programa Missão Pedagógica do parlamento em Sergipe, Bernadete Carneiro; a coordenadora do Programa Jovem Senador em Sergipe, Nádia Cardoso e a coordenadora administrativa da Escola do Legislativo da Câmara, Isla Suelem.

No dia da utilização da tribuna, os jovens apresentarão os seus Projetos de Lei que foram classificados pelo programa. Foram quatro alunos de escolas diferentes classificados: um aluno do Colégio Estadual Tobias Barreto, um aluno do Colégio de Aplicação (Codap) da UFS, um aluno do Master e uma aluna do Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Foto assessoria