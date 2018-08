Polícia Civil elucida homicídio cometido nas comemorações do carnaval deste ano

15/08/18 - 09:10:10

O suspeito confessou a autoria do crime

Na manhã desta terça-feira, 14, policiais civis das delegacias de Canindé de São Francisco e Poço Redondo concluíram as investigações de um homicídio ocorrido durante as comemorações do carnaval deste ano, com a prisão do acusado Luiz Paulo Alves da Silva.

Segundo o delegado Fábio Santana, as investigações apontavam para três suspeitos. No entanto, a autoria do crime foi confessada por Luiz Paulo, um dos indivíduos investigados, que alegou legítima defesa em seu depoimento.

As investigações ainda estão em fase de finalização e o acusado aguarda as medidas judiciais cabíveis.