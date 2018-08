Prefeitura de Santana do São Francisco e Selo Unicef, promovem a Semana da Juventude

15/08/18 - 05:47:00

Com a participação efetiva da jovens Santanenses, teve início hoje (14) a primeira semana municipal da juventude, o CREAS foi o local que ficou completamente lotado, a primeira palestra foi proferida pelo advogado e procurador municipal Anderson Côrtes, que descorreu sobre o protagonismo juvenil na política. Coube ao enfermeiro Alu Gouveia debater com os adolescentes um tema muito atual, gravidez na adolescência, o terceiro palestrante foi o atleta Alisson Barbosa, que falou sobre o esporte como prática saudável, a segurança pública também foi discutida com a comunidade jovem, o soldado Gilton e o Major Márcio Lima debateram o tema Álcool e drogas na adolescência, a quinta palestrante foi a psicóloga Helida Feitosa que tratou de um tema muito atual que faz parte do dia a dia de toda a juventude, o celular que escraviza. A programação segue durante toda esta semana:

Dia 15 às 14hrs atividades recreativas na escola Municipal Afonso de Oliveira Fortes.

Dia 16 de Agosto às 18hrs no Mirante da cidade, encontro dos jovens das igrejas.

A semana da juventude é uma realização da prefeitura Municipal de Santana do São Francisco com o apoio do NUCA (Núcleo de Cidadania dos Adolescentes), uma ação do Selo Unicef .

Em sua fala, o prefeito municipal Gílson Guimarães Barrozo Júnior, destacou a importância do evento,ele agradeceu presença de todas as autoridades municipais e estaduais, “A nossa gestão se preocupa com o futuro da juventude, que todos voces devem se preparar para ser o futuro médico, psicológo, enfermeiro, vereador, prefeito ou deputado, a juventude é o futuro do Brasil ” . Finalizou Júnior Barrozo.

Fonte e foto assessoria