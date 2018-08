VEREADOR DENUNCIA O ALTO ÍNDICE DE ASSALTO NO BAIRRO BUGIO

15/08/18 - 16:06:37

por Ana Paula Aquino

O vereador Zezinho do Bugio (PTB) falou durante o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta quarta-feira, 15, sobre a violência que vive a sua região. Durante o seu discurso, ele orientou a população a denunciar os delitos sofridos. Os relatos são vários nas redes sociais, reclamações de roubos de celulares, bolsas e tantas outras coisas levadas diariamente de pessoas ou lojas no Bugio. Além de lugares diferentes e situações inusitadas como até em escolas particulares.

Para Zezinho, os casos já chegaram ao extremo e a comunidade não se sente segura em lugar nenhum. “As pessoas são abordadas indo ou voltando do trabalho e nos seus estabelecimentos comerciais. No Bugio, até as imediações das escolas estão sendo alvos de diversos crimes. Uma delas foi assaltada recentemente”, comentou.

Como policial, ele falou da importância dos dados para um trabalho preciso em cada problemática. “Apesar de tantas reclamações, as pessoas não estão fazendo os boletins de ocorrência. Sem o registro, nem a Polícia Militar e nem a SSP têm conhecimento do que está acontecendo nesses locais. Atualmente, nós temos o Getam aqui no DER e o PAC, mas é preciso se conscientizar da importância de prestar o boletim”, explicou.

Na oportunidade, Zezinho citou ainda o caso da Sargento Eliana que perdeu a vida durante um assalto realizado por um menor de idade no conjunto Orlando Dantas.

Reunião

Zezinho participará de uma reunião com comerciantes e moradores da área, às 19h desta quinta-feira, 16, no Colégio Saulo Luiz.

Foto César de Oliveira