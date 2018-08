A DISPUTA EM SEGUNDO TURNO

A campanha eleitoral começa para valer depois que todos os candidatos tiverem o CNPJ passados pelo TSE. Claro que já a partir de hoje os candidatos podem ir às ruas, mas sem cartazes, adesivos, plotagens e outros adereços eleitorais. Sem o cadastro não há como fazer contratos de compra para incrementar a campanha. Talvez até sábado esse documento esteja liberado. Aí sim o “pau canta”.

Mas enquanto o CNPJ não chega, a análise política vem sendo posta em discussão e avaliada por segmentos importantes da estrutura eleitoral do Estado. Em se tratando da disputa ao Governo do Estado, o pensamento é de que Belivaldo Chagas (PSD), candidato à reeleição, e o senador Eduardo Amorim (PSDB), que disputa o Governo, trabalham para se enfrentarem em segundo turno.

Apesar do deputado federal Valadares Filho (PSB) se mostrar em primeiro lugar nas pesquisas internas, algumas delas que circulam livremente, percebe-se certa fadiga em sua caminhada à busca do Governo. Nada que se despreze, mas neste momento, em que o pai, senador Valadares (PSB), vai às ruas em campanha pela reeleição, percebeu-se o arrefecimento. Muita gente acreditava que o senador recuaria da reeleição e disputaria vaga na Câmara Federal. Com isso, naturalmente fortalecia o nome do filho ao Governo.

Lógico que todos visam o segundo turno, embora a oposição divulgue que vencerá no primeiro. Essa decisão final é muito complicada, porque candidatos ao Senado e os deputados a Federal e a estadual, mesmo os eleitos, esquecem compromissos da composição e cada um toma seu rumo, provocando dificuldade naqueles que disputam o Governo. Será outra campanha, mais complicada, onde com absoluta certeza ganha quem souber mexer melhor com as pedras.

Só que nesse período, essas pedras triplicam o peso…

PROCISSÕES AGITAM POLÍTICOS

Ontem foi um dia de viagens para candidatos. Houve procissão da padroeira em Tobias Barreto, Maruim, Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo.

Veículos dos candidatos se cruzavam nas rodovias.

APOIO POLÍTICO DE MANUELA

O candidato ao senado, Jackson Barreto (MDB), recebeu o apoio público de Manuela D’Ávila, deputada federal do PCdoB e liderança de esquerda.

Manuela gravou vídeo, ao lado de JB, destacando a atuação dele como deputado.

Também sua importância na construção de um País democrático e mais justo.

BELIVALDO E A VENDA DE BOI

O senador Valadares (PSB) disse em entrevista à radio de Simão Dias, que Belivaldo Chagas visita pouco o município e que iria à cidade apenas “vender boi”.

Belivaldo tem fazenda em Simão Dias, mas nunca negociou com gado.

OPOSIÇÃO PROMOVE REUNIÃO

Oposição realizou reunião terça-feira com candidatos majoritários – Eduardo Amorim, André Moura e Heleno Silva e alguns conselheiros – pela unidade da chapa.

A palavra de ordem agora é que todos sigam o mesmo rumo.

EM CASA DE IVAN LEITE

O encontro foi realizado em casa de Ivan Leite, candidato a vice na chapa de oposição e o objetivo foi encontrar o ponto certo entre os majoritários.

Principalmente acabar o desconforto entre Heleno e André Moura.

TUDO NA BASE DA PAZ E AMOR

Em entrevista à Priscila Andrade, ontem pela manhã, André Moura já expôs resultados da conversa em Estância: “tudo bem comigo e Heleno e agora é paz e amor”.

– O grupo vai entrar no combate aos fake news, avisou.

PEDE PARA FICAR ATENTO

André Moura, que disputa o Senado pelo PSC, pede à sociedade que fique atenta a esses fakes news e denuncie as notícias falsas que prejudicam a todos os candidatos.

– Técnicos de Brasília estarão em Sergipe para captar essas notícias falsas.

RECEIO DE GRUPOS É GRANDE

Maioria dos candidatos tem receio dos grupos sociais da internet, mas alguns já avaliam que não terão grande influência no resultado do pleito, porque todos se conhecem.

Sabe-se quem e porque estão criticando um ou outro candidato.

PROMOVEM O TERRORISMO

O eleitor tem consciência a que grupo pertence os ‘terroristas do grupo, para quem trabalham e até quanto recebem’. Além disso, não será difícil identificá-los.

Aliás, todos que disputam eleição têm poder de chumbo.

SILVIO NÃO DISPUTA PLEITO

Silvio Santos (PT) desistiu de sua candidatura a deputado estadual em razão da legenda ter aceitado disputar pelo Chapão. Percebeu que não teria chance.

Sua expectativa era sair por uma chapinha, o que lhe daria condições de ser suplente.

MANTÉM APENAS DOIS

Na disputa pelo chapão o PT vai manter na Alese apenas dois deputados: Francisco Gualberto e Iran Barbosa. Este último com apoio da deputada Ana Lúcia.

Silvio reuniu o grupo Movimento PT, terça-feira, e comunicou a desistência.

REGISTRO DE LULA NO TSE

Mesmo preso e condenado, o ex-presidente Lula (PT) consegue registro da candidatura a presidente no TSE, tendo como vice Fernando Haddad.

Justiça espera decidir sobre todos os processos até dia 17 de setembro.

REDUZ GORDURAS TRANS

Aprovado projeto do senador Valadares (PSB) que reduz gorduras trans e saturadas, sal e açúcar nos produtos comercializados para consumo da população.

– A ideia é cuidar da saúde de nossa gente, disse.

APOIO AO CAPITÃO SAMUEL

Um grupo político de Socorro está atuando para a reeleição do Capitão Samuel, entre eles o ex-prefeito José Franco, que passou a ser aliado de Belivaldo Chagas.

Alguns vereadores integram o bloco pró Samuel.

CÉSAR FICA NA COORDENAÇÃO

O ex-prefeito de Itaporanga D’Ajuda, César Mandarino, será o principal coordenador da campanha dos candidatos da oposição ao Governo e Senado.

A escolha de César teve apoio de todos os integrantes do bloco.

COLETIVO E INDIVIDUALISMO

O ex-deputado José Carlos Machado (PPS) concluiu que o coletivo acabou no atual processo político. “Só tem mesmo o individualismo e as conveniências. Mais nada”.

Admitiu que está superado para essa prática.

MPE PODE AGIR RÁPIDO

Circulou nos bastidores da Alese a especulação de que já hoje o MPE de Sergipe entrará com pedido de impugnação de quatro candidatos a deputado estadual.

A própria fonte admite que pode ser boato.

Dos quatro, três deles seriam do interior.

JANTAR NA CASA DE DÍLSON

O ex-prefeito de Tobias Barreto, Dílson de Agripino (PPS), candidato a deputado estadual, ofereceu jantar regional à cúpula da oposição.

Aconteceu logo após a procissão da padroeira.

Notas

Bolsonaro ironiza – O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) questionou ontem a ideia de que pretende ampliar o Bolsa Família para toda a população. Jair publicou matéria de O Globo com a legenda “inacreditável”. O texto do jornal dizia que Bolsonaro defende ampliar o programa de assistência social para todos os brasileiros.

Desvio da Petrobrás – Uma decisão tomada terça-feira pelo STF deve reduzir o fôlego das investigações da Lava-Jato. Por três votos a um, os ministros da Segunda Turma, que conduz os processos sobre os desvios da Petrobras, declarou que uma denúncia baseada apenas em delação premiada não pode ser recebida.

Regra prejudica difusão – Uma nova regra do WhatsApp deve prejudicar a difusão de informações de um dos principais candidatos à presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro. Uma das maiores armas do candidato do PSL a presidente são as mensagens diretas. Nesta semana, no entanto, ele teve uma surpresa.

WhatsApp restringe envio – O WhatsApp restringiu o envio para grupos de até 20 usuários. Antes, o limite era 200, programa é controlado pelo Facebook. Com medo de ser acusada de ajudar a propagar notícias falsas, a empresa começou a limitar a possibilidade de compartilhamento de mensagens.

Contrato intermitente – O presidenciável Guilherme Boulos diz que uma de cada quatro ocupações do país já utiliza o contrato intermitente. O 1% mais rico deita e rola enquanto o trabalhador sobrevive de bico em bico, sem direitos ou garantias. A Reforma Trabalhista de Temer não modernizou, ela destruiu a economia.

Impugnação de candidatura – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse ontem que, “na hora certa”, o MPE vai pedir a impugnação de candidaturas à Presidência. Segundo o Broadcast Político, existe a possibilidade de o MPE pedir a impugnação da candidatura de Lula antes mesmo da publicação do edital.

Conversando

Quê País é esse? – Subtenente Edgar pergunta: “Quê país é esse? Vagabundos com foices, facões e Machados tentando intimidar o TSE”.

Amo Sergipe – A candidata a vice-governadora Eliane Aquino (PT) revela: “Minha casa hoje é Sergipe. Amo Brasília, mas o meu lugar é Sergipe”.

Maior freqüência – Eliane Aquino, anteriormente, pensou em disputar o mandato de deputada federal para ficar em Brasília com maior frequência.

Feliz de novo – Em Brasília, Rogério Carvalho diz: “Se é a vontade do povo, então Lula é Candidato. O Brasil será novamente dos brasileiros e voltaremos a ser felizes”.

Trocar candidato – Terminou ontem às 19 horas o prazo para registro de candidaturas. As coligações têm até 16 de novembro para trocar candidatos.

Haddad na rua – Segundo Andréa Sadi, Em almoço com governadores do PT, Jaques Wagner defende que partido coloque nome de Haddad ‘na rua’.

Senado embola – O deputado Laércio Oliveira (PP), candidato à reeleição, acha que Belivaldo Chagas está crescendo, mas começa a embolar a disputa pelo Senado.

Consumo interno – As pesquisas para consumo interno se intensificam e todos os candidatos ao Governo têm em mãos resultados que os favorecem.

Refazer contas – Ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC), agora livre para disputar mandato, faz com que outros nomes a federal refaçam suas contas.