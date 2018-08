ACUSADO DE APLICAR GOLPES EM LOCADORA DE VEÍCULOS É PRESO

16/08/18 - 10:43:50

Além do prejuízo às empresas, a fraude também prejudicava os compradores

Policiais do Grupo Especial de Repressão e Busca (GERB) e da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Breno Nascimento de Castro, de 37 anos, na quarta-feira, 15.

O investigado foi preso em flagrante quando tentava transferir a propriedade de um automóvel no Detran/SE utilizando documentos falsos, sendo que o carro havia sido alugado em Salvador/BA. Segundo investigações, Breno e outros indivíduos ainda não identificados vinham causando prejuízos à locadoras de veículos de outros estados.

Os golpes eram aplicados não só nas empresas, mas também lesavam terceiros, que compravam os veículos sem conhecimento de que tinham sido adquiridos através de uma fraude. Qualquer informação de outros crimes praticados por Breno Castro pode ser repassada à DRFV através do Disque Denúncia, 181.

O golpe

A ação iniciava com o aluguel de veículos por integrantes da quadrilha que usavam documentos de identidade e cartões de crédito falsos. De posse dos veículos, os criminosos conseguiam falsificar os contratos sociais e outros documentos das empresas, e dos sócios, para efetuar a transferência dos veículos para Sergipe e outros estados, no intuito de dificultar as investigações e a localização dos veículos.

As investigações coordenadas pelos delegados Hildemar Rios e Maria Pureza Machado apontam que, geralmente, os infratores usavam documentos falsos ou de “laranjas” para transferir os veículos ainda na vigência do contrato de locação e, rapidamente, repassavam os carros para terceiros. Na fraude que seria realizada, um dos indivíduos utilizados como “laranja” confirmou ter recebido R$ 200,00 de Breno para “emprestar” o nome dele para licenciar o veículo em Sergipe.

Os policiais apreenderam com Breno um veículo Chevrolet/Ônix, cor branca, que pertence a uma locadora baiana. Já em Itabaiana os investigadores recuperaram outro veículo com as mesmas características e que pertence à mesma empresa, mas que já havia sido transferido para Sergipe.

Ascom SSP