Agentes de saúde e endemias reafirmam apoio a André Moura

16/08/18 - 09:22:21

A presidente da Confederação Nacional dos Agentes de Saúde e de Combate às Endemias (Conacs), Ilda Angélica Correia, emitiu nesta quarta-feira (15) nota de apoio ao deputado federal André Moura (PSC), esclarecendo que a atuação do parlamentar junto à categoria é imprescindível.

Diz a nota: “André Moura (…) sempre foi um verdadeiro soldado, que independente de sua posição política, nunca mudou de lado em relação à defesa dos nossos direitos.” Ilda Correia também gravou vídeo no qual reitera a confiança no trabalho do parlamentar e conclama a classe a manter a parceria com o deputado, autor de leis que tratam dos direitos, piso salarial, educação e jornada salarial da categoria – e agora trabalha pela derrubada dos vetos à MP 827/2018.