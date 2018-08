SEM CONCLUSÃO DE INQUÉRITO, NÃO SE PODE ACUSAR, DIZ SAMUEL

16/08/18 - 06:46:14

“Sem conclusão de inquérito não podemos acusar ninguém e muito menos generalizar”, afirma Samuel

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese e Deputado estadual, Capitão Samuel, se manifestou na noite desta terça-feira,14, sobre os julgamentos precipitados no caso da morte de um jovem no povoado Brejão, município de Brejo Grande.

Segundo o Capitão Samuel, na qualidade de presidente da comissão de segurança pública da Alese, é preciso alertar para que se tenha o cuidado de aguardar as investigações que serão feitas pelo delegado Acioli. “Não podemos criminalizar ninguém sem que tenhamos uma convicção plena das investigações. Existem duas versões do caso e só a apuração dos fatos dará esta certeza. A minha colega paralamentar, a deputada Ana Lúcia, tirou conclusões precipitadas de uma ocorrência complexa, onde existiam pessoas alcoolizadas, num momento de briga e com apreensões. Uma situação bastante estressante para a guarnição. Diante disso, os populares apresentam uma versão e os militares outra. A conduta correta neste caso é aguardar e não julgar, até porque não somos peritos neste caso”, afirma.

“A PM de Sergipe trabalha para garantir a segurança da população, onde se utiliza de técnicas e treinamentos para fazer o melhor nas ruas do nosso estado. Os profissionais que compõe a polícia militar são homens preparados para agir nas mais diversas situações”, ressalta Samuel.

Fonte e foto assessoria