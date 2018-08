CHEQUES COMPENSADOS NO MÊS DE JULHO CRESCEU 14% EM SE

16/08/18 - 14:12:27

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Banco Central, mostra que foram compensados mais de 142 mil cheques em Sergipe, no mês de julho do ano corrente.

Em termos de movimentação financeira, sem considerar o efeito da inflação, os cheques compensados totalizaram pouco mais de R$ 369 millhões, sendo este montante 14,4% maior que os valores registrados em junho último. Na comparação com o mês de julho de 2017, o avanço chegou a 10%.

Cheques devolvidos e sem fundos

No mês analisado, o número de cheques devolvidos no Estado ficou em 20,5 mil. Em números financeiros, sem considerar o efeito da inflação, a quantia devolvida somou R$ 66,5 milhões, sendo 3,7% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Comparando com o mês imediatamente anterior, o valor dos cheques devolvidos ficou 12,1% maior.

Dentre os seis motivos de devolução de cheques elencados pelo Banco Central, existem aqueles que não são compensados pela falta de provisão de fundos, os chamados cheques sem fundos.

Em relação a essa modalidade, foram contabilizados 17,5 mil cheques, abrangendo 85,4% do total de devolvidos, no mês em análise. Em valores financeiros, o somatório dos cheques sem fundos ficou em R$ 49,2 milhões, compreendendo 74% do valor total dos cheques que foram devolvidos, registrando queda de 7,3% no volume, quando comparado a julho de 2017, e aumento de 11,8% em relação ao mês imediatamente anterior (junho/2018).

NIE/FIES