Defesa Social auxilia operação da Polícia Civil nos mercados centrais

A Polícia Civil e a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania, através da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), executaram mais uma ação de combate à criminalidade na região dos estacionamentos dos mercados centrais. Desencadeada na manhã de hoje, 15, participaram da ação cerca de 10 policiais da 2º Delegacia Metropolitana e 20 guardiões do grupamento Ronda dos Mercados (Rondam).

A iniciativa é resultado da reunião entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado através da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, Guarda Municipal de Aracaju, Polícia Militar e Polícia Civil realizada na última quinta-feira, 9. Na operação desta quarta, 15, cerca de 30 pessoas foram conduzidas à Delegacia para averiguação por não estarem portando documentos, se negarem a fornecer informações ou resistirem à abordagem policial. Após a confirmação dos dados pessoais e cadastramento, todos os que não possuíam pendências junto à justiça foram liberados pela polícia judiciária.

De acordo com o delegado titular da 2ª Delegacia Metropolitana (DM), Luciano Cardoso, o resultado da operação foi muito positivo. “O nosso objetivo foi alcançado no sentido de fazermos o cadastro das pessoas que frequentam o estacionamento dos mercados com fins laborativos tomando conta ou lavando veículos. Nós não vamos impedir que as pessoas trabalhem e tenham o seu “ganha pão”, mas precisamos ter o controle para que o poder público tome conhecimento dessas pessoas que frequentam a região dos mercados centrais com o propósito de atender a coletividade, afinal, estávamos registrando diversas ocorrências. Esse trabalho preventivo vai ser permanente, podendo ocorrer uma vez a cada semana através da 2ª DM e da Guarda Municipal de Aracaju para coibir essas práticas criminosas”, afirma.

A Guarda Municipal reforçou o policiamento preventivo na região logo após o término da reunião entre os órgãos operadores de segurança pública. Desde então, o patrulhamento na região tem sido realizado por uma média de 20 guardas municipais, além da utilização da Base Comunitária de Videomonitoramento (BCVM) de sexta a domingo, dias de maior movimento de consumidores e turistas.

“Esta é mais uma ação preventiva desenvolvida na região dos mercados. Como nós sabemos, a sociedade vem enfrentando alguns problemas referentes a furtos, arrombamentos e assaltos naquela área. Então, essa operação é uma ação desenvolvida pela Polícia Civil com o auxílio da Guarda Municipal, resultado da última reunião entre o Comando da Polícia Militar, Polícia Civil e a própria GMA ocorrida em meados da semana passada. Outras operações estão previstas para ocorrerem nos próximos dias e semanas. O balanço da operação de hoje é bastante positivo. Nós tivemos aqui hoje, dezenas de pessoas que foram conduzidas por solicitação do delegado da 2ª DM para averiguação de dados. Uma parte desses conduzidos, inclusive, já tem passagem pelo sistema prisional”, destaca o supervisor da GMA, Wilton Márcio.

Denúncias

Denúncias de crimes nos mercados centrais e nos seus arredores, inclusive estacionamentos podem ser feitas à Guarda Municipal de Aracaju através do telefone 153 ou do aplicativo WhatsApp pelo número 98166-7790.

Fonte e foto assessoria

16/08/18 - 06:22:40