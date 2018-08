EDVALDO EXONERA SUPERINTENDENTE DA SMTT DE ARACAJU

16/08/18 - 18:36:40

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, na tarde desta quinta-feira, 16, a exoneração de Aristóteles Fernandes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju. Assume interinamente a função o secretário municipal de Governo, Renato Telles.

A saída de Aristóteles da SMTT decorre do fato de seu envolvimento com o pleito eleitoral deste ano. Ainda em janeiro, o prefeito Edvaldo Nogueira comunicou a seus secretários que todos aqueles que fossem participar das eleições deste ano, seja na condição de candidato ou em alguma função em campanhas, deveriam se afastar do cargo.

Como a esposa de Aristóteles, a vereadora Salete Fernandes da Silva, da Barra dos Coqueiros, será a primeira suplente de uma das candidaturas ao Senado Federal, a permanência dele na equipe de secretários municipais tornou-se incompatível.

“Agradeço o grande trabalho desenvolvido por Aristóteles Fernandes na SMTT. Ele sempre foi leal ao nosso governo e desempenhou bem o seu papel na condição de superintendente de Transporte e Trânsito de Aracaju. Mas como ele estará envolvido no processo eleitoral, em virtude da presença da sua esposa em uma das chapas de Senado como suplente, a permanência dele se tornou incompatível com a diretriz estabelecida na gestão. Assim como outros secretários se desligaram do nosso governo por conta do pleito eleitoral, o mesmo acontece agora com Ari”, explicou Edvaldo.