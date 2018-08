ELIANE PARTICIPA DE ATO DE REGISTRO DA CANDIDATURA DE LULA

16/08/18 - 06:00:31

Eliane Aquino participa do ato de registro da candidatura Lula e destaca a luta para combater a retirada de direitos sociais

Candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo governador Belivaldo Chagas, a petista Eliane Aquino participou nesta quarta-feira (15) do ato realizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e movimentos sociais, em Brasília, para registrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Através do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva registrou a sua candidatura e eu não poderia deixar de participar desse momento tão importante da vida do presidente Lula, da história do Partido dos Trabalhadores e da memória do Brasil. Fico muito feliz de estar em um grupo coeso, alinhado e que compartilha dos mesmos ideais do melhor presidente que este País já teve”, destacou Eliane.

Durante o ato realizado na capital do país, em entrevista concedida por telefone à Radio Fan FM Carmópolis, a companheira de chapa de Belivaldo abordou a importância da participação de toda sociedade no processo político, “Precisamos entender quais os papéis de cada político para a garantia dos direitos da população”, alertou Eliane, que esteve com o candidato a vice de Lula, Fernando Haddad, e com a Manuela D’Ávila.

“Muita coisa no país mudou e sabemos o quanto Lula fez pelo Brasil e pelos brasileiros, sobretudo pelos mais necessitados. Infelizmente, vivemos um retrocesso dos direitos sociais no governo Temer e, por isso mesmo, devemos lutar para romper com esse ciclo”, afirmou a candidata a vice-governadora.

Ainda na entrevista, Eliane reafirmou que nunca utilizou o nome de Marcelo Déda de forma política. “Tenho muito amor pela memória dele, mas meu nome é Eliane Aquino”, enfatizou a viúva do ex-governador.

Junto aos candidatos a senador de sua chapa – Jackson Barreto e Rogério Carvalho -, e do vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal Márcio Macedo, Eliane Aquino adiantou que o Partido dos Trabalhadores está organizando a realização de uma caravana da candidatura Lula em todo Nordeste.

“Quando agimos com a verdade do coração, não temos medo. Vamos à luta!”, conclamou a candidata a vice de Belivaldo, ao afirmar que tem tido uma excelente recepção popular em todos os municípios do Estado que tem visitado em companhia do governador e candidato à reeleição.

Fonte e foto assessoria