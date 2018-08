Hospital Regional de Propriá já realiza pequenos procedimentos cirúrgicos

16/08/18 - 07:18:38

A sala de pequenos procedimentos cirúrgicos do Hospital Regional de Propriá, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), começou a funcionar na última segunda-feira, 13, e já provocou uma grande movimentação de interessados em agendar o atendimento na unidade hospitalar. O número de usuários interessados nas pequenas cirurgias chegou a 45 até esta terça- feira, 14, segundo informou a gerente de Internação da unidade hospitalar e responsável pelo agendamento, Rosimeire Vieira Melo.

As pequenas cirurgias são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto os agendamentos podem ser feitos às terças e quintas-feiras. Para marcar o atendimento o usuário deve procurar a recepção do hospital e aguardar pelo dia do procedimento, que pode ou não ocorrer no dia agendado, a depender da avaliação médica de acordo com cada caso. Nesta quarta-feira, 15, por exemplo, as quatro cirurgias previstas serão realizadas depois que os pacientes voltarem ao cirurgião Luiz Salvador, com os exames solicitados.

“Os quatro casos desta quarta-feira, um linfoma e três sinais que apresentavam sangramento, levaram o cirurgião a solicitar exames para fins de diagnóstico, uma vez que o médico suspeitou de que possam ser caos mais graves do que aparentam”, explicou a gerente de Internação.

Já na segunda-feira, 13, os dois casos agendados foram rapidamente resolvidos no mesmo dia. Uma verruga e um granuloma (massa ou nódulo de tecido cronicamente inflamado, com focos circunscritos à maneira de grânulos) foram retirados de dois pacientes pelo bisturi elétrico enviado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) para viabilizar a abertura da sala de pequenos procedimentos cirúrgicos.

Fonte e foto assessoria