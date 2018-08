Marcio Macedo participa do ato de registro da candidatura de Lula

16/08/18 - 09:58:03

O vice-presidente nacional do PT e candidato a deputado federal de Lula, Marcio Macedo, participou na última quarta-feira, 15, em Brasília, da marcha cívica que registrou a candidatura de Lula à presidência da República e de Fernando Haddad, como vice, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições 2018. Para ele, o dia entrou para a história do país.

“Lotamos a frente do TSE com milhares de pessoas que acreditam no presidente Lula. Participaram movimentos sociais e populares de todo o país, líderes políticos e a sociedade em geral, e o registro da candidatura de Lula significa a renovação da esperança dos brasileiros. Foi um momento democrático, emocionante e Lula vai voltar para colocar o Brasil nos trilhos e fazer o país feliz novamente. O dia 15 de agosto de 2018 já está marcado na história”, afirma.

Marcio ressalta ainda a força da chapa de Lula para a disputa presidencial. “Lula é o maior líder político deste país e está em uma prisão política injusta, ilegal e arbitrária, cavada pelas elites e por aqueles que têm medo de enfrentá-lo nas urnas. Mas, a chapa política está registrada e formada por pessoas de altíssima inteligência e capacidade de gestão que, com certeza, trarão dias melhores para todos os brasileiros. Agora, é colocar a campanha nas ruas, rumo a vitória”, disse.

Lançamento do livro

Além da inscrição da candidatura de Lula, na quarta houve também o lançamento oficial do livro Caravana da Esperança, de Lula pelo Nordeste. Marcio, foi o coordenador da caravana que, em 2017, visitou 60 cidades, em nove estados do país. Os registros fotográficos das visitas foram feitos pelo fotógrafo Ricardo Stuckert.

“O livro é o registro da maior movimentação de massa dos últimos anos. Tive a honra de ser o coordenador da caravana e foi uma das experiências mais enriquecedoras e bonitas que tive na vida. É impressionante o carinho do povo por Lula. Em todas as cidades, Lula recebeu abraços, sorrisos largos e palavras de incentivo. O livro é uma verdadeira obra de arte”, comenta Macedo.

Visita aos grevistas

Ainda no mesmo dia, Marcio Macedo, Fernando Haddad e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, visitaram os manifestantes que estão no prédio do Centro Cultural de Brasília, em greve de fome pela liberdade de Lula. Entre eles, uma sergipana, do município de Poço Redondo.

“Fizemos a visita e eu fiquei muito emocionado. Vi companheiros e companheiras que estão fazendo um sacrifício extremo em defesa da justiça, da democracia e da liberdade de Lula. Ouvi depoimentos fortes, em particular, o da sergipana. Ela representa a força das mulheres de Sergipe e também o sentimento de todos os brasileiros que sabem da inocência do presidente Lula e querem ele de volta para governar o país. O povo clama por Lula e ele vai voltar para devolver o Brasil aos brasileiros”, declara Marcio.

Ajudar Lula na Câmara

Quanto à sua candidatura a deputado federal, Marcio ressalta o seu desejo de estar na Câmara Federal para, além de defender Sergipe e trazer benefícios para o Estado, ajudar Lula a governar o país. “Sou candidato a deputado federal porque acredito na política como instrumento de transformação e quero defender meu Estado e meu povo. Tenho uma história política limpa e de muito trabalho, e vou conversar com o povo sobre a minha biografia e minhas propostas. E estando na Câmara, quero ajudar o presidente Lula que, inclusive, já deixou claro que está contando comigo para consertar o país, junto com ele”, conclui.

Fonte e foto Assessoria de imprensa