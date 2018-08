Oficina sobre empreendedorismo e mídias digitais acontece neste sábado

16/08/18 - 14:00:03

Aumentar o número de seguidores, curtidas e impulsionar a divulgação do seu negócio na internet. O workshop ‘Descomplicando o planejamento e gestão de marca’ vai ajudar aqueles empreendedores que já tem sua marca consolidada ou ainda quer montar a sua, a usar o poder da internet a favor do seu negócio. A oficina acontece neste sábado, 18, no Espaço Essentia, em Aracaju.

Ministrado pelo blogueira, arquiteta e criadora de conteúdo Isabele Ribeiro, o workshop terá formato de bate papo em que a facilitadora irá contar sua trajetória na criação da sua empresa e ajudar aqueles que já tem ou planejam criar a própria marca, a utilizar as ferramentas disponíveis na web como forma de divulgação.

“Primeiro, a pessoa precisa se inspirar, ser curiosa, listar quem é inspiração para ela e qual a ferramenta que ela deseja trabalhar, como YouTube ou instagram, por exemplo. A partir daí, darei dicas específicas para que ela consiga desenvolver o seu projeto e que este se torne notável”, destaca Isabele, que também é modelo e tem quase 10 mil seguidores no instagram.

Os participantes da oficina aprenderão a fazer seu networking, construir e profissionalizar a sua marca e se conectar com o público, administrando suas ações em redes sociais e construindo seu portfólio. O curso acontecerá neste sábado, 18, das 14h às 17h, no Espaço Essentia, que fica localizado na Avenida Augusto Franco, n° 2.980, bairro Ponto Novo.

“Um psicólogo, uma médica, arquitetos, bailarina, cozinheira, uma loja de cosméticos que já seja estabelecida no mercado. Tudo isso é uma marca. A ideia é que o curso seja realmente abrangente e mostre que o empreendedorismo é para qualquer pessoa. É necessário que cada um tenha confiança em si próprio, no seu projeto. Escolher o que quer fazer, estar presente em todas as etapas de criação e fazer com que os outros acreditem nisso”, destaca Isabele.

As inscrições, no valor de R$100, podem ser feitas pelo telefone (79) 99146-6808 ou pelo instagram @isabeleribeiro.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga