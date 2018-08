Ruas da Barra dos Coqueiros recebem mais de R$ 1,6 milhão em pavimentação

16/08/18 - 14:04:13

Quem chega ao município de Barra dos Coqueiros, e trafega pela entrada da cidade pela Avenida Oceânica já pode presenciar a via totalmente asfaltada. Além desta avenida, foi asfaltada uma extensão aproximada de 2,26km. Os serviços realizados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) foram realizados com recursos do Proinveste um total de investimentos de R$ 757.632,72.

Os serviços já concluídos abrangeram a Avenida Oceânica, Rua Projetada II, Rua Eurico Luiz, Rua Jordão de Oliveira, Travessa B, Rua Jorge Luiz e Travessa da Pista. Giselio dos Santos, que mora na Rua Eurico Luiz há 15 anos ficou muito feliz com a intervenção. “Gostei muito, é outra coisa a rua asfaltada, fica melhor de trafegar e sem contar que não ficam as poças de lama quando chove”, disse Giselio.

“Asfalto sempre é um dos pedidos mais requisitados dos prefeitos. E com esse pacote de serviços assinados pelo Governador por meio do Proinveste foi possível atender as demandas dos prefeitos e da comunidade. A Barra dos Coqueiros foi contemplada, e além da pavimentação asfáltica destas ruas já concluídas, a população irá receber em algumas ruas também pelo Proinveste pavimentação granítica que já se encontra em execução”, explicou Valmor Barbosa, secretário de Estado de Infraestrutura.

Pavimentação granítica

Ainda no município de Barra dos Coqueiros, os moradores do bairro Atalaia Nova da Travessas Nicolau Bispo, Vilela Luiz Batista e Dom Quirino, Rua do Marujo, Rua São José, Rua Abolição, Rua Bahia, Rua Almirante Marimba. Um investimento no valor total de R$ 846.337,27. Estas ruas receberão os serviços de infraestrutura de terraplenagem, pavimentação e drenagem.

“A nossa administração trabalha em busca do que é melhor para população, e fomos atendidos com essas intervenções de recapeamento asfáltico e granítico, aumentando a qualidade de vida dos moradores e fico feliz por deixar essa marca de comprometimento com as reivindicações dos moradores. Essa parceria com o Governo foi muito importante”, disse o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins.

Por Amanda Melo

Foto: Amanda Melo